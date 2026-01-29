Quanti soldi hanno guadagnato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025 26

Le squadre italiane hanno già incassato milioni di euro dopo la prima fase della Champions League 202526. L’Inter ha ottenuto un bel risultato con i bonus per le vittorie e il market pool, mentre Juventus, Atalanta e Napoli hanno visto crescere i loro ricavi grazie alle qualificazioni e ai premi per i risultati ottenuti. I numeri ufficiali mostrano quanto si sono guadagnati finora, con variazioni tra le singole realtà del calcio italiano.

Quanto hanno incassato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025-2026: quali sono i ricavi di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli tra qualificazioni, bonus risultati e market pool.🔗 Leggi su Fanpage.it

La Champions League quest'anno ha portato più soldi alle squadre italiane.

Una qualificazione memorabile condita di emozioni che il calcio (quello sano) sa regalare: mercoledì 28 gennaio c’è stato l’ultimo turno (l’ottava partita) della “fase campionato” di Champions League. Il Benfica - squadra guidata dallo “Special One” José Mouri facebook

Nell’ultima giornata della “fase campionato” della Champions League, nessuna italiana ha infine chiuso tra le prime otto: Inter, Juventus e Atalanta andranno agli spareggi, mentre il Napoli è stato eliminato x.com