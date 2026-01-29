Champions League 2025 26 il tabellone completo | playoff e incroci da brividi

La Champions League 202526 entra nella fase a eliminazione diretta. Dopo la fine della League Phase, sono stati definiti gli incroci dei playoff, che promettono partite intense e dall’esito incerto. Le sfide sono già state decise, e ora tocca alle squadre dimostrare chi merita di andare avanti verso la finale.

La Champions League 202526 entra nella sua fase decisiva. Conclusa la League Phase, il tabellone del torneo è ormai tracciato e offre una mappa chiara, e potenzialmente esplosiva, del cammino che porterà fino alla finale. Playoff, ottavi, quarti e semifinali sono già incastonati in un percorso che promette incroci di altissimo livello, con big europee destinate a scontrarsi ben prima dell’atto conclusivo. Il sorteggio ufficiale di playoff e ottavi è fissato per venerdì 30 gennaio, ma il quadro generale consente già di capire quali scenari attendono le squadre ancora in corsa. Il tabellone dei playoff: incroci ad alta tensione.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondimenti su Champions League 2025/26

Questa sera si chiude la fase a campionato della Champions League 2025-2026.

La Juventus si prepara alla partita decisiva contro il Monaco, che può cambiare tutto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Champions League 2025/26

Argomenti discussi: Le squadre della fase campionato di Champions League 2025/26; Marcatori in Champions: Kane insegue Mbappé. E Haaland…; Sorteggio spareggi Champions League: avversari e regolamento; Champions League 2025/26, le possibili avversarie della Juventus ai playoff.

Champions League, quanto hanno guadagnato le squadre italiane: Inter al topInter, Juventus e Atalanta ai playoff, Napoli eliminato dalla Champions League: quanto hanno incassato le squadre italiane ... quifinanza.it

Quanti soldi hanno guadagnato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025/26Quanto hanno incassato le squadre italiane dopo la prima fase della Champions League 2025-2026: quali sono i ricavi di Inter, Juventus, Atalanta e Napoli ... fanpage.it

Una qualificazione memorabile condita di emozioni che il calcio (quello sano) sa regalare: mercoledì 28 gennaio c’è stato l’ultimo turno (l’ottava partita) della “fase campionato” di Champions League. Il Benfica - squadra guidata dallo “Special One” José Mouri facebook

Nell’ultima giornata della “fase campionato” della Champions League, nessuna italiana ha infine chiuso tra le prime otto: Inter, Juventus e Atalanta andranno agli spareggi, mentre il Napoli è stato eliminato x.com