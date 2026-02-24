Qualiano fissati i funerali di Luciano Capasso alla Santissima Immacolata

Luciano Capasso è morto durante un’escursione in Svizzera, a causa di un incidente improvviso. La famiglia ha deciso di organizzare i funerali a Qualiano, con la salma prevista per il 25 febbraio alle 11:00 e la messa alle 16:00 nella chiesa della Santissima Immacolata. Gli amici e i conoscenti attendono di poterlo salutare in questo momento di dolore. La scena si svolgerà nel rispetto della sua memoria.

Il 25 febbraio l’arrivo della salma alle 11:00 e la messa alle 16:00: l’ultimo saluto al giovane escursionista tragicamente scomparso in Svizzera. L’ultimo saluto a Luciano Capasso. Si terranno presso la Chiesa della Santissima Immacolata di Qualiano i funerali di Luciano Capasso, il giovane escursionista qualianese disperso in Svizzera e ritrovato senza vita dopo giorni di ricerche. La comunità, profondamente colpita dalla tragedia, si prepara a dare l’ultimo saluto a un ragazzo ricordato per le sue passioni, il suo carattere e la sua vitalità. Gli orari della cerimonia. La salma arriverà in chiesa alle ore 11:00 di mercoledì 25 febbraio, dove resterà per essere visitata e accompagnata dal cordoglio di familiari, amici e concittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it Qualiano in lutto per la scomparsa di Luciano CapassoLuciano Capasso è morto a causa di un incidente stradale che ha sconvolto la comunità di Qualiano. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano trovato morto a St MoritzLuciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è stato ritrovato senza vita nelle montagne di Saint Moritz dopo essere scomparso cinque giorni fa.