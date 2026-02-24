Quali sono le migliori destinazioni europee del 2026 7 italiane in classifica

European Best Destinations ha annunciato le destinazioni europee migliori per il 2026, causate dalla crescente popolarità tra i viaggiatori. Tra queste, sette località italiane si distinguono, tra cui Verona, Bosa e Cefalù, che si sono guadagnate un posto in classifica grazie alle loro bellezze uniche e all’offerta culturale. La lista riflette le preferenze dei turisti e le tendenze di viaggio emergenti nel continente. Molti viaggiatori si preparano a visitare queste mete durante l’anno prossimo.

European Best Destinations ha pubblicato la classifica delle migliori mete europee per il 2026: se Madrid vince il primo posto, l'Italia conquista ben 7 posizioni, tra Verona, Bosa e Cefalù.