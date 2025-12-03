L’affondo di Putin è un ultimatum a Trump | Deve scegliere o la Russia o l’Europa

Vladimir Putin alza ancora il livello dello scontro diplomatico. Poco prima dell’atteso vertice con gli inviati della Casa Bianca, il presidente russo ha inviato un messaggio chiaro a Donald Trump: la pace tanto auspicata dagli Stati Uniti passa attraverso una scelta netta, «tra la Russia e l’ Europa ». Nessuna via di mezzo, nessun compromesso. Per il Cremlino, il vecchio continente deve restare fuori dai negoziati, altrimenti non ci sarà alcun accordo. I toni durissimi utilizzati da Putin non sono stati un semplice sfogo, ma una mossa calcolata. Il leader russo percepisce che gli equilibri definiti nel vertice di Anchorage lo scorso agosto sono cambiati, soprattutto dopo l’intervento dei leader europei nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’affondo di Putin è un ultimatum a Trump: «Deve scegliere, o la Russia o l’Europa»

