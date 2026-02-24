Pusher ucciso interrogato Cinturrino | Ho sbagliato chiedo scusa a chi indossa la divisa Un collega | Taglieggiava un disabile

Cinturrino, agente coinvolto in una sparatoria a Rogoredo, ha ammesso di aver commesso un errore e ha chiesto scusa a chi indossa la divisa. La sua confessione arriva dopo che un collega ha rivelato che l’agente avrebbe estorto denaro a un disabile. Durante l’interrogatorio, Cinturrino ha spiegato le ragioni delle sue azioni davanti al gip. La vicenda si è svolta questa mattina nel carcere di San Vittore a Milano.

«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della Polizia fermato per l'omicidio a Rogoredo di Abderrahim Mansouri, si è rivolto al suo avvocato, l'avvocato Piero Porciani. Lo ha detto lo stesso legale entrando nel carcere di San Vittore dove si svolge l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo.  Il legale ha proseguito:  «Il collega di Carmelo Cinturrino che ha preso la valigetta in commissariato non poteva non sapere cosa c'era all'interno». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Carmelo Cinturrino: "Ho sbagliato, chiedo scusa". Il collega: "Picchiava e chiedeva soldi a pusher e tossici"Carmelo Cinturrino ha ammesso un errore e ha chiesto scusa, dopo le accuse di aver picchiato e chiesto soldi a pusher e tossici.

Rogoredo, poliziotto Cinturrino: "Chiedo scusa a chi indossa la divisa", La Russa: “Doppia severità per lui, ma pena giusta per banditi”L’assistente capo Carmelo Cinturrino ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione all’incidente di Rogoredo, avvenuto il 26 gennaio, che ha portato alla morte di un uomo durante un’operazione antidroga.

