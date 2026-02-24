Rogoredo poliziotto Cinturrino | Chiedo scusa a chi indossa la divisa La Russa | Doppia severità per lui ma pena giusta per banditi

L’assistente capo Carmelo Cinturrino ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione all’incidente di Rogoredo, avvenuto il 26 gennaio, che ha portato alla morte di un uomo durante un’operazione antidroga. La sua richiesta di scuse ai colleghi e le parole di La Russa, che ha promesso una punizione severa, mostrano la tensione tra rispetto delle regole e la dura realtà delle indagini. Le prossime ore saranno decisive per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Le prossime ore in cui si terrà l'interrogatorio davanti al gip saranno decisive per chiarire responsabilità e ricostruire nel dettaglio quanto accaduto il 26 gennaio a Rogoredo L’assistente capo Carmelo Cinturrino, fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri nel boschetto dello spaccio, ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Carmelo Cinturrino fermato per omicidio di Rogoredo, La Russa cita Almirante: "Chiedo doppia pena di morte"Carmelo Cinturrino è stato fermato per l’omicidio di Rogoredo, un fatto che ha suscitato grande scalpore.

Rogoredo, Cinturrino: "Chiedo scusa a tutti quelli che indossano divisa"L’assistente capo di Polizia di Rogoredo ha ammesso di aver sbagliato nel suo ruolo, motivando le sue scuse con un episodio recente.

Omicidio a Rogoredo, Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a chi indossa la divisa». L'sms al collega dopo aver ucciso ZackL’agente Carmelo Cinturrino, assistente capo della Polizia fermato per l’omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, Milano, si è rivolto al suo legale con parole di ... leggo.it

Carmelo Cinturrino: «Ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti quelli che indossano la divisa». Il collega: «Voleva che tirassero fuori droga e soldi»«Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia». Carmelo ... ilmattino.it

++ Omicidio Rogoredo, il poliziotto arrestato: "Chiedo scusa, ho sbagliato. Ho pregato con mia madre per la vittima" ++ - facebook.com facebook

Rogoredo, così il poliziotto ha cercato di coprire l'omicidio del pusher. Lo sparo, la foto (scattata da lui), il fango che l'ha tradito x.com