Carmelo Cinturrino | Ho sbagliato chiedo scusa Il collega | Picchiava e chiedeva soldi a pusher e tossici

Carmelo Cinturrino ha ammesso un errore e ha chiesto scusa, dopo le accuse di aver picchiato e chiesto soldi a pusher e tossici. La denuncia arriva da un collega che ha raccontato episodi di violenza e pressioni illegali nel suo operato. Le indagini hanno portato a una serie di testimonianze sulla condotta del poliziotto, coinvolto nel caso di un omicidio avvenuto a Rogoredo. La vicenda rimane sotto esame da parte degli inquirenti.

L'avvocato del poliziotto ha riportato le parole del suo assistito. Intanto, uno degli agenti indagati ha confermato la versione del 'pizzo' Ha sbagliato e chiede scusa Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia fermato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri a Rogoredo il 26 gennaio scorso. “Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutte le persone che indossano la divisa: ho tradito la loro fiducia”, ha detto il poliziotto al suo legale, Piero Porciani che ha riferito le parole del suo assistito entrando a San Vittore dove ha inizio l'interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

