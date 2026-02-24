Pusher ucciso a Rogoredo legale Cinturrino | Triste e pentito chiede scusa a tutti

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, motivato dalla necessità di fermare un’attività illegale. L’assistente capo di polizia si dice molto dispiaciuto e si sente colpevole per aver usato la pistola in quella situazione. La sua azione ha suscitato molte reazioni tra i residenti, mentre le autorità continuano a indagare sull’accaduto. La vicenda resta al centro dell’attenzione locale.

(Adnkronos) – Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di polizia che lo scorso 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri al cosiddetto boschetto di Rogoredo, “è tristissimo ed è pentito di ciò che ha fatto”. Lo ha detto l’avvocato Piero Porciani, suo legale difensore, arrivando al carcere milanese di San Vittore dove da ieri il poliziotto è recluso e dove stamattina l’agente sarà sottoposto a interrogatorio di convalida. Cinturrino, spiega il legale, “ha ammesso le sue responsabilità, è pentito soprattutto della fase successiva” di come si sono svolti i fatti, ma sostiene di aver sparato “perché ha avuto paura”. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

