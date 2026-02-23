Pusher ucciso a Rogoredo l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontario

Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa. La sua azione ha provocato un dibattito sulla legittimità dell’uso della forza durante l’operazione. La procura ha deciso di fermarlo, contestandogli un omicidio volontario. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti residenti e rappresentanti delle forze dell’ordine, che attendono sviluppi su questa delicata situazione.

Carmelo Cinturrino, il poliziotto che il 26 gennaio ha sparato e ucciso il pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo, è stato fermato con l’accusa di omicidio volontario. Già indagato come «atto dovuto» per il medesimo reato, secondo il pm Giovanni Tarzia e il procuratore Marcello Viola che hanno coordinato le indagini avrebbe colpito lo spacciatore marocchino quando era disarmato. Solo in un secondo momento, e dopo aver ordinato a un collega di andare al commissariato a prendere uno zaino, avrebbe lasciato accanto al corpo la replica giocattolo di una pistola Beretta 92 che teneva in ufficio. La messinscena organizzata per coprire l’omicidio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Pusher ucciso a Rogoredo, si rafforza ipotesi omicidio volontario per agenteL’uccisione di Abderrahim Mansouri a Rogoredo, avvenuta il 26 gennaio, sembra essere un omicidio volontario, secondo le indagini in corso.

Carmelo Cinturrino, fermato il poliziotto che ha sparato Zack alla testa

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Pusher ucciso a Rogoredo, accertamenti sulla pistola trovata accanto a Mansouri (e il nodo dello zaino).

Pusher ucciso a Rogoredo, possibile legame tra agente e vittima: i cellulari al centro delle indaginiGli investigatori analizzano i cellulari dei poliziotti presenti sul luogo della sparatoria per ricostruire contatti e rapporti tra l’agente e il pusher ucciso a Rogoredo. notizie.it

Fermato il poliziotto che ha ucciso lo spacciatore a Rogoredo: omicidio volontarioMILANO – Fermato l’assistente capo di Polizia Milano Carmelo Cinturrino, sotto accusa da giorni per la morte di un pusher a Rogoredo. Il fermo, disposto dalla Procura, è stato eseguito questa mattina ... dire.it

Rogoredo, il pusher ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino: il poliziotto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario - facebook.com facebook

Rogoredo, il pusher ucciso dall'agente Carmelo Cinturrino: il poliziotto è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario x.com