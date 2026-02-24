Pusher ucciso a Rogoredo oggi l’interrogatorio di Cinturrino

Carmine Cinturrino, poliziotto coinvolto nell’uccisione di un pusher nel boschetto di Rogoredo, ha deciso di sottoporsi a un interrogatorio. La causa dell’episodio riguarda un’operazione antidroga che si è complicata, portando alla tragica morte di Abderrahim Mansouri. La scena si trova in un’area frequentata da spacciatori, dove si sono svolti i fatti. Gli investigatori vogliono chiarire i dettagli di quanto accaduto in quella giornata.

Carmine Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri nel boschetto dello spaccio di Rogoredo, sarà interrogato oggi dagli inquirenti. Al suo avvocato avrebbe ammesso di aver collocato lui sulla scena del crimine la replica della Beretta. Nel mentre, emergono nuovi dettagli sulla presunta doppia vita dell’agente Prosegue il caso di Carmine Cinturrino, il poliziotto fermato con l’accusa di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri il 26 gennaio scorso nel cosiddetto boschetto dello spaccio di Rogoredo. Oggi, alle ore 11, è previsto il suo interrogatorio nel carcere di San Vittore a Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Pusher ucciso a Rogoredo, l’agente Cinturrino fermato per omicidio volontarioCarmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo il 26 gennaio, causa di un intervento di polizia sotto accusa.

Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino: è accusato di omicidio volontario Carmelo Cinturrino ha sparato e ucciso un pusher a Rogoredo, causa il suo atteggiamento aggressivo durante un’operazione di polizia.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Pusher ucciso a Rogoredo, fermato il poliziotto: sulla pistola c'è solo il dna di Cinturrino; Il pusher ucciso a Rogoredo, i poliziotti interrogati rafforzano l'ipotesi di omicidio; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Pusher ucciso a Rogoredo, l’ombra della messinscena: la pistola che non c’era e l’allarme in ritardo.

Pusher ucciso a Rogoredo, oggi l’interrogatorio in carcere del poliziotto CinturrinoLeggi su Sky TG24 l'articolo Pusher ucciso a Rogoredo, oggi l’interrogatorio in carcere del poliziotto Cinturrino ... tg24.sky.it

Pusher ucciso a Rogoredo, possibile legame tra agente e vittima: i cellulari al centro delle indaginiGli investigatori analizzano i cellulari dei poliziotti presenti sul luogo della sparatoria per ricostruire contatti e rapporti tra l’agente e il pusher ucciso a Rogoredo. notizie.it

La vicenda del poliziotto accusato di aver ucciso volontariamente un presunto pusher è un caso-scuola, perché racconta il cortocircuito politico e culturale che si innesca quando la sicurezza viene usata come una clava ideologica. La propaganda del governo - facebook.com facebook

Il pusher di #Rogoredo, arrestato il poliziotto che lo ha ucciso. Intervista a Nicola Fratoianni x.com