FantaSanremo 2026 | gli artisti della prima serata

Il successo di FantaSanremo 2026 deriva dall’entusiasmo dei partecipanti e dalla passione per il Festival. Gli appassionati preparano le leghe e scelgono gli artisti per la prima serata, creando aspettative tra amici e fan. Le discussioni si animano mentre si analizzano le performance più attese e si pianificano le strategie di gioco. La competizione cresce giorno dopo giorno, mantenendo alta l’attenzione su chi salirà sul palco di Sanremo.

Scaldate i Baudi, caricate le leghe e preparate i caffè: il Festival di Sanremo 2026 prende il via e, con lui, l'ossessione collettiva che risponde al nome di FantaSanremo. La prima serata è storicamente quella dei grandi debutti, dei bonus inaspettati e di quella confusione calcolata che può determinare l'andamento di tutta la settimana. Con 30 artisti pronti a calcare il palco del Teatro Ariston, la scelta del capitano e della squadra non è mai stata così cruciale. In breve. Debutto col botto: 30 artisti in gara nella prima serata, dai veterani come Patty Pravo alle icone urban come Luchè.. Accoppiate vincenti: Occhi puntati sui duetti Fedez & Marco Masini e LDA & Aka7even, potenziali macchine da bonus.