La sera con Ale & Franz Al Politeama si ride con la coppia di Zelig La leggerezza sul palco

La sera al Politeama promette risate con Ale & Franz, la celebre coppia di Zelig. Dopo il successo televisivo di Zelig On, i due artisti tornano sul palco per un appuntamento all’insegna della leggerezza, portando sul palco il meglio del loro repertorio in uno spettacolo che garantisce divertimento e allegria.

Dai riflettori di Zelig, anzi di Zelig On, che li vede attualmente impegnati in prima serata sul piccolo schermo, al grande ritorno sul palcoscenico per un viaggio esilarante nel meglio del loro repertorio. Festeggiano 31 anni di carriera Ale e Franz, il duo comico amatissimo dal pubblico con una carriera costellata da successi non solo in campo televisivo ma anche teatrale e cinematografico, e lo fanno con un nuovo spettacolo che li vedrà debuttare in prima regionale al Politeama venerdì 12 e sabato 13 dicembre (sempre alle 21). Una sera con Ale & Franz, con la regia di Alberto Ferrari, porterà a Prato l’inconfondibile umorismo della coppia milanese diventata un’icona di comicità fra lo stralunato e il surreale, spaziando dalla maschera alla clownerie. 🔗 Leggi su Lanazione.it