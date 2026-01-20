Il duo Ale & Franz rilancia e raddoppia Debutto in anteprima al Comunale

Il duo Ale & Franz torna in scena con una nuova produzione, offrendo al pubblico un'anteprima esclusiva al Teatro Comunale. L’appuntamento, previsto giovedì alle 21, rappresenta un’occasione per riscoprire il loro stile unico e raffinato, confermando la loro presenza nel panorama della comicità italiana. Un evento da non perdere per gli appassionati di spettacoli di qualità e di umorismo intelligente.

Un debutto in anteprima tutto da ridere quello che animerà il palco del teatro Comunale giovedì alle ore 21. Dopo la residenza di allestimento preparata proprio a cagli, il duo Ale & Franz dopodomani presenterà in anteprima il nuovo spettacolo che poi dai giorni successivi andrà in tournée in tutta Italia, partendo da alcuni giorni a Bologna. Il nuovo spettacolo si intitola ‘ Capitol’ho ’ e fa parte del cartellone del Comunale di questa stagione, realizzato dall’Amministrazione assieme ad Amat. Il testo, scritto da Francesco Villa (ovvero Franz), Alessandro Besentini (in arte Ale) assieme ai due autori Alberto Ferrari – che firma anche la regia – e Antonio De Santis, ripercorre la trentennale carriera del duo comico italiano per eccellenza, affiancando ai loro personaggi più iconici e surreali nuovi ospiti disposti ad entrare nel loro strambo universo con l’ironia che da sempre li contraddistingue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

