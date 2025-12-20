E’ uscito il nuovo bando ISI INAIL 2025 | ecco come fare domanda

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ uscito finalmente il nuovo bando ISI INAIL PER IL 2025, una grande opportunità da non lasciarsi scappare. Vediamo, dettagliatamente, a chi si rivolge e come presentare la domanda. E’ uscito uno dei bandi forse più attesi dalle imprese: il bando ISI INAIL 2025. Un bando che consente di accedere a finanziamenti a fondo perduto e per il quale, quest’anno, sono stati stanziati la bellezza di 600 milioni di euro: una cifra che potremmo definire record, senza mezzi termini. Cityrumors.it I fondi stanziati ai quali è possibile accedere devono essere utilizzati per implementare le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

