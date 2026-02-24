Psicologa abruzzese commossa alle Olimpiadi | Emozioni da tramandare

Francesca Di Sipio, psicologa di Chieti, si commuove durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, a causa dell’emozione di assistere dal vivo alle imprese degli atleti. La sua presenza tra il pubblico le permette di vivere intensamente ogni momento, condividendo le emozioni di un evento così importante. La sua esperienza rappresenta un collegamento tra il mondo della psicologia e lo sport ad alti livelli. La sua testimonianza rivela l’impatto che questi eventi possono avere sui partecipanti e sugli spettatori.

Francesca Di Sipio, la psicologa abruzzese che ha vissuto le Olimpiadi da protagonista Francesca Di Sipio, psicologa di Chieti, ha vissuto un’esperienza unica alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Membro del direttivo della Aps festival Rocky Marciano ets, ha offerto il suo supporto psicologico agli atleti e allo staff nel policlinico di Bormio. La sua partecipazione è stata celebrata dal direttivo del festival, che ha espresso grande stima per il suo impegno. Di Sipio ha condiviso la sua emozione su Facebook, descrivendo l’evento come un momento di grande orgoglio e felicità. Ha parlato dell’energia vibrante delle Olimpiadi, paragonandole a un incontro di fratellanza e creazione, lontano dalla guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera: consulenza alle Olimpiadi InvernaliGiovanna Caterina Nucera, psicologa sportiva di Biella, farà parte dello staff tecnico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Vasco Rossi e l’inno alle Olimpiadi: “Laura Pausini impeccabile”. La risposta commossa della cantanteVasco Rossi ha commentato con entusiasmo l'esibizione di Laura Pausini all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lodando la sua performance come impeccabile.