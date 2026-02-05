Psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera | consulenza alle Olimpiadi Invernali

Giovanna Caterina Nucera, psicologa sportiva di Biella, farà parte dello staff tecnico alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. È la prima volta che un professionista con il suo ruolo entra in un evento così importante, portando la sua esperienza nel supporto mentale degli atleti. La sua presenza testimonia quanto la preparazione psicologica sia diventata fondamentale nelle grandi competizioni.

**LEAD** Giovanna Caterina Nucera, psicologa sportiva biellese d’adozione, sarà tra i professionisti coinvolti nello staff tecnico delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La donna, originaria della Calabria, è stata selezionata in un bando nazionale promosso dall’ospedale Niguarda, considerato “Ospedale Olimpico”, per partecipare a un team di nove esperti che supporterà le attività sportive durante i Giochi. Dal 5 al 22 febbraio 2026, Nucera sarà presente a Bormio, sede delle gare di sci alpino, per sostenere psicologicamente atleti, staff e organizzatori. La sua presenza è il risultato di un processo di selezione nazionale: la formazione è stata condotta presso il Policlinico di Milano, in attesa dell’inizio ufficiale dei giochi, previsti per martedì 5 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera: consulenza alle Olimpiadi Invernali Approfondimenti su Olimpiadi Invernali 2026 Tre infortuni alle spalle, la giovane Martina si rialza: sarà tedofora alle Olimpiadi invernali Guida galattica alle Olimpiadi invernali 2026 Alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, lo sport inizia il 4 febbraio alle 11:30 con le prove di discesa libera maschile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Olimpiadi Invernali 2026 Argomenti discussi: La psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera alle Olimpiadi Invernali. La psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera alle Olimpiadi InvernaliBiellese d’adozione, è nel vivo della rassegna a cinque cerchi La psicologa sportiva Giovanna Caterina Nucera alle Olimpiadi Invernali ... laprovinciadibiella.it Tantissimi auguri di buon compleanno ai festeggiati del mese di Gennaio: Caterina Agostina Marilena Rita Andrea Maria Paolo Clelia Maria Giovanna Maria Giovanna Caterina Marilisa Paul Giovanni facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.