Morte Omerovic poliziotto rinviato a giudizio con l’accusa di tortura

Il tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio del poliziotto Andrea Pellegrini, imputato per tortura e falso nell’inchiesta sulla morte di Hasib Omerovic, precipitato da una finestra il 25 luglio 2022 durante un intervento degli agenti del commissariato di Primavalle nell’abitazione di via Gerolamo Aleandro. Nello stesso procedimento, definito in parte con rito abbreviato, il giudice ha condannato l’agente Alessandro Sicuranza a un anno e quattro mesi per falso, mentre per la medesima accusa è stata pronunciata l’assoluzione di Maria Rosa Natale. Per Pellegrini, in servizio all’epoca dei fatti nel distretto Primavalle, l’udienza di apertura del processo è stata fissata al 2 novembre 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it

