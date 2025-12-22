Elezioni provinciali 2026 depositate le liste di PD e A Testa Alta | ecco i candidati

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua il deposito delle liste di partiti e movimenti politici in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. Le urne - solo per sindaci e consiglieri comunali - si apriranno il prossimo 11 gennaio 2026. Pd e deluchianiDopo Fratelli d'Italia (che è stato il primo a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

elezioni provinciali 2026 depositate le liste di pd e a testa alta ecco i candidati

© Salernotoday.it - Elezioni provinciali 2026, depositate le liste di PD e A Testa Alta: ecco i candidati

Leggi anche: Elezioni Regionali. Depositate le liste, ecco i candidati in provincia di Salerno

Leggi anche: Elezioni provinciali 2026, il centrosinistra prepara le liste: i primi nomi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Elezioni provinciali 2026, depositate le liste di PD e A Testa Alta: ecco i candidati; Elezioni Consiglio Provinciale: sei liste in corsa; PROVINCIALI SALERNO 2026. SEI LE LISTE IN CORSA PER I 16 SEGGI A PALAZZO SANT’AGOSTINO; Elezioni provinciali Salerno, depositate le liste. Al voto l’11 gennaio 2026.

elezioni provinciali 2026 depositateElezioni provinciali 2026, depositate le liste di PD e A Testa Alta: ecco i candidati - Continua il deposito delle liste di partiti e movimenti politici in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. salernotoday.it

elezioni provinciali 2026 depositateElezioni provinciali 2026, al via il deposito delle liste a Palazzo Sant'Agostino - Centocinque le firme necessarie per la presentazione delle liste che dovranno contenere, al massimo, 16 nomi con una percentuale del 30% riservata alle quote di genere ... salernotoday.it

elezioni provinciali 2026 depositateElezioni provinciali: ecco la lista di Fratelli d’Italia - Fratelli d’Italia è stato il primo partito a depositare, presso gli Uffici Elettorali della Provincia di Salerno, la lista per le elezioni Provinciali, in programma per domenica 11 Gennaio 2026. infocilento.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.