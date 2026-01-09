Prove Invalsi 2026 | requisito di ammissione agli esami ci sono anche le competenze digitali Lettera del presidente ai DS

Il Presidente dell’INVALSI, Roberto Ricci, ha inviato ai dirigenti scolastici una lettera con le indicazioni operative per le prove Invalsi 2026, che includono anche la verifica delle competenze digitali come requisito di ammissione agli esami. La comunicazione riguarda le modalità di svolgimento delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti per l’anno scolastico 2025-26, offrendo chiarimenti utili per le scuole coinvolte.

Il Presidente dell’INVALSI, Roberto Ricci, ha inviato una lettera ai dirigenti scolastici per fornire indicazioni operative sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti relative all’anno scolastico 2025-26. Nella comunicazione vengono riassunti gli adempimenti richiesti alle scuole, le date delle prove, le modalità di svolgimento e le principali novità, con particolare attenzione all’introduzione delle competenze digitali nei percorsi di valutazione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Osservatori esterni prove Invalsi 2026: ancora aperti i bandi di alcune regioni. Domanda anche per giovani laureati e diplomati [AGGIORNATO]

Leggi anche: Osservatori esterni prove Invalsi 2026: ancora aperti i bandi di alcune regioni. Domanda anche per giovani laureati e diplomati [AGGIORNATO]

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

INVALSI, tempo fino al 9 gennaio per la richiesta di posticipo per la Primaria; Nuova Maturità 2026: la regola che può lasciarti fuori dall'esame e il dettaglio che si sta sottovalutando; Dalle materie della Maturità alle iscrizioni: le date chiave del 2026 per la scuola e l’università; Osservatori esterni Invalsi 2025/26: bandi pubblicati dagli USR [Aggiornato al 30 Dicembre].

Prove INVALSI 2026, entro il 9 gennaio le scuole primarie possono presentare richiesta di posticipo - A metà ottobre l’INVALSI ha pubblicato il calendario delle rilevazioni che avranno luogo nel 2026 e che coinvolgeranno anche quest’anno le classi II e V della primaria, le classi III della secondaria ... tecnicadellascuola.it

Prove Invalsi 2026, scuole primarie: richiesta di posticipo entro il 9 gennaio - Le scuole primarie (classi seconde e quinte) che prevedono difficoltà a rispettare le date fissate per le prove Invalsi del 2026 possono presentare domanda per svolgere i test in un secondo momento ... orizzontescuola.it

Nel 2026 debutta il Nuovo Esame di Maturità, ecco le novità più significative - Scopri le novità del Nuovo Esame di Maturità 2026: nuove regole, commissioni e criteri di valutazione per gli studenti. informazionescuola.it