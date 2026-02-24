Protetto | Ucraina Iran New Start | Trump e Putin mai così distanti?

Trump e Putin appaiono più lontani che mai, a causa delle tensioni sulla questione nucleare e le recenti accuse di interventi stranieri. Le divergenze si sono accentuate dopo le dichiarazioni pubbliche dei due leader, che si sono scambiati critiche dure su diversi fronti. La crescente sfiducia si riflette anche nelle posizioni assunte durante le ultime riunioni internazionali. La distanza tra i due si percepisce chiaramente in ogni loro gesto e dichiarazione pubblica.