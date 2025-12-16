Ucraina-Russia Trump | Ho parlato con Putin Mai così vicini alla fine della guerra

Durante i recenti negoziati a Berlino, Donald Trump ha dichiarato che Ucraina e Russia sono più vicini che mai alla fine del conflitto. In un commento che ha attirato l'attenzione internazionale, l'ex presidente ha riferito di aver parlato con Putin, sottolineando un possibile progresso verso la pace.

"Non siamo mai stati così vicini" alla pace tra Ucraina e Russia. Donald Trump fa calare il sipario sui due giorni di negoziati a Berlino. La fine della guerra è un'ipotesi concreta, dice il presidente degli Stati Uniti da Washington. In Germania, gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno incontrato il

