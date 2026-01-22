Valdicecina | proseguono i lavori sul ponte del Torrente Pavone

Continuano i lavori di manutenzione sul ponte del Torrente Pavone, situato lungo la SP 27 al confine tra Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina. La Provincia di Pisa sta portando avanti le attività di intervento sulla struttura, situata al km 6+300, al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità dell’infrastruttura. I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma stabilito, senza alterare significativamente il traffico nella zona.

Proseguono a pieno ritmo i lavori a cura della Provincia di Pisa sul ponte del torrente Pavone lungo la SP 27 km 6+300, infrastruttura che si trova al confine tra i Comuni di Pomarance e Castelnuovo Val di Cecina."Mercoledì 21 gennaio è stato completato il getto della soletta del nuovo impalcato.

