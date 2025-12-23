Ponte sul Nure Anas | I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha completato il primo stralcio dei lavori di manutenzione sul ponte sul Nure, lungo la Statale 9. I lavori, iniziati il 15 settembre, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito, garantendo la sicurezza e l’efficienza della struttura. L’intervento si inserisce in un piano di interventi programmati per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona.

