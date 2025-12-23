Ponte sul Nure Anas | I lavori proseguono nel rispetto del cronoprogramma

Anas, parte del Gruppo FS Italiane, ha completato il primo stralcio dei lavori di manutenzione sul ponte sul Nure, lungo la Statale 9. I lavori, iniziati il 15 settembre, stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito, garantendo la sicurezza e l’efficienza della struttura. L’intervento si inserisce in un piano di interventi programmati per migliorare la viabilità e la sicurezza della zona.

Anas (Gruppo FS Italiane) ha concluso il primo stralcio dei lavori di manutenzione del ponte sul Nure, avviati lo scorso 15 settembre, lungo la Statale 9.I lavori, dunque, con una durata totale prevista di 6 mesi proseguono nel rispetto del cronoprogramma e degli impegni assunti con il territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

