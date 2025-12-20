Pronostico Villarreal-Barcellona | settima volta di fila
Villarreal-Barcellona è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Nel corso delle ultime stagioni, quando si sono affrontate queste due squadre, praticamente i punti se li sono sempre divisi. Con una particolarità: il Villarreal è riuscito in due occasioni a vincere sul campo del Barcellona. Ma, quando lo fa in casa, fatica in maniera clamorosa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E infatti, le affermazioni catalane nello stadio che domenica pomeriggio ospiterà questo match, sono sei di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
