Villarreal-Barcellona è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico Nel corso delle ultime stagioni, quando si sono affrontate queste due squadre, praticamente i punti se li sono sempre divisi. Con una particolarità: il Villarreal è riuscito in due occasioni a vincere sul campo del Barcellona. Ma, quando lo fa in casa, fatica in maniera clamorosa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E infatti, le affermazioni catalane nello stadio che domenica pomeriggio ospiterà questo match, sono sei di fila. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Villarreal-Barcellona: settima volta di fila

Leggi anche: Pronostico Newcastle-Tottenham: per la settima volta di fila si chiude così

Leggi anche: Pronostico Villarreal-Manchester City: sarà la terza volta di fila

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 40/1525 di sabato 20 dicembre 2025; Pronostico Villarreal-Barcellona: settima volta di fila; Villarreal CF - FC Barcellona Pronostico e confronto quote 21.12.2025; Liga, Real Madrid - Siviglia: pronostici, probabili formazioni e dove vedere in tv.

Pronostico Villarreal-Barcellona: settima volta di fila - Barcellona è una gara della diciassettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it