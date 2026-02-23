Pronostico e quote Andrea Pellegrino – Alex Barrena Santiago 23-02-2026

Andrea Pellegrino e Alex Barrena si sfideranno sul campo intitolato a Jaime Fillol, a causa della presenza di condizioni climatiche avverse che hanno spostato l’orario. L’incontro, previsto per le 19:00 italiane, si svolgerà a Santiago, nel rispetto delle nuove disposizioni organizzative. Entrambi i tennisti si preparano con attenzione, consapevoli dell’importanza di questa partita. La sfida promette di essere più combattuta del previsto.

Andrea Pellegrino e Alex Barrena si affronteranno sul campo intitolato a Jaime Fillol, tennista cileno nonno di Nicolás Jarry, non prima delle ore 19:00 italiane. Il 28enne pugliese, numero 137 del Ranking ATP, ha ottenuto un paio di vittorie nelle qualificazioni a questo torneo, dopo essere stato sconfitto al primo turno di qualificazione del Rio. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico e quote Valentin Vacherot – Alex Michelsen, Delray Beach 16-02-2026Valentin Vacherot ha raggiunto il terzo turno all’Australian Open lo scorso mese, vincendo due partite prima di fermarsi contro Ben Shelton.

Pronostico e quote Alex De Minaur – Botic Van de Zandschulp, Rotterdam 13-02-2026Alex De Minaur e Botic Van de Zandschulp si preparano a sfidarsi sul campo centrale di Rotterdam.

