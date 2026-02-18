Pronostico e quote Alejandro Tabilo – Francesco Passaro Rio de Janeiro 19-02-2026

Alejandro Tabilo ha battuto Emilio Nava nel primo turno del torneo di Rio de Janeiro il 19 febbraio 2026, grazie a una prestazione solida che gli ha permesso di vincere facilmente per 6-3, 6-3 in poco più di un’ora. La sua vittoria deriva dalla capacità di mantenere alta la concentrazione e di non concedere occasioni all’avversario. È la terza partita consecutiva in cui Tabilo dimostra il suo miglior momento di forma.

Alejandro Tabilo ha continuato la sua incoraggiante serie di risultati con una netta vittoria su Emilio Nava nel primo turno senza concedere palle break, vincendo infine per 6-3 6-3 dopo appena un'ora e tre minuti. Il cileno ha sconfitto Joao Fonseca, qualificandosi per i quarti di finale di Buenos Aires dove ha dovuto arrendersi ad.

ATP Rio de Janeiro 2026, vittorie di Yannick Hanfmann e di Alejandro Tabilo. Eliminato Daniel AltmaierYannick Hanfmann e Alejandro Tabilo hanno vinto le loro partite nel primo turno del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro, mentre Daniel Altmaier è stato eliminato.

Pronostico e quote Lorenzo Sonego – Matteo Berrettini, Rio de Janeiro 16-02-2026Lorenzo Sonego partecipa a Rio de Janeiro il 16 febbraio 2026, dopo aver perso al secondo turno dell’Australian Open contro Lorenzo Musetti.

