borussia dortmund atalanta 2 0 guirassy e beier stendono la dea

Dortmund (Germania), 17 febbraio 2026 - La partita, valida per l'andata dei playoff della Champions League, parte in ritardo di 15' a causa di problemi di traffico: se il Borussia Dortmund non si fa scalfire dall'imprevisto, l' Atalanta invece approccia male e al 3' cade già per mano di Guirassy. Non sarà l'unica sbavatura di un primo tempo da dimenticare per i nerazzurri, che nella coda della frazione incassano il raddoppio a firma di Beier proprio su assist del numero 9 di casa. Un uno-due al quale la banda Palladino non riesce mai a replicare nonostante le mosse dalla panchina (buono in particolare l'impatto di Krstovic per un evanescente Scamacca ) in un secondo tempo leggermente più equilibrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Occhio Atalanta, non c'è solo Guirassy: ecco i segreti del Borussia DortmundL’Atalanta si prepara alla prossima sfida, ma questa volta non dovrà affrontare solo Guirassy, il suo attaccante più in vista.

PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy show, Scamacca un fantasmaIl Borussia Dortmund ha battuto l’Atalanta 2-0, causando la sconfitta dei nerazzurri nei playoff di Champions League.

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0, risultato finale della partita di Champions League: gol Guirassy e Beier, gli highlightsBorussia Dortmund-Atalanta di Champions League 2-0: il risultato finale, gol di Guirassy e Beier.. Gli highlights, la cronaca e il tabellino BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, ...

Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy e Beier affondano PalladinoI nerazzurri deludono e finiscono ko in Germania nell'andata dei playoff Champions: Scamacca appannato e sostituito

