borussia dortmund atalanta 2 0 guirassy e beier stendono la dea

Il Borussia Dortmund ha vinto 2-0 contro l'Atalanta, grazie ai gol di Guirassy e Beier, perché i problemi di traffico hanno ritardato l'inizio della partita di 15 minuti. La squadra tedesca ha saputo mantenere alta la concentrazione nonostante il ritardo, mentre gli ospiti hanno iniziato male e sono andati sotto già al terzo minuto. La partita, valida per i playoff di Champions League, si gioca a Dortmund e si presenta con un inizio difficile per la Dea.
Dortmund (Germania), 17 febbraio 2026 - La partita, valida per l'andata dei playoff della Champions League, parte in ritardo di 15' a causa di problemi di traffico: se il Borussia Dortmund non si fa scalfire dall'imprevisto, l' Atalanta invece approccia male e al 3' cade già per mano di Guirassy. Non sarà l'unica sbavatura di un primo tempo da dimenticare per i nerazzurri, che nella coda della frazione incassano il raddoppio a firma di Beier proprio su assist del numero 9 di casa. Un uno-due al quale la banda Palladino non riesce mai a replicare nonostante le mosse dalla panchina (buono in particolare l'impatto di Krstovic per un evanescente Scamacca ) in un secondo tempo leggermente più equilibrato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Primo tempo di livello per il Borussia Dortmund, la Dea per ora non tiene lo stesso passo Riuscirà l' #Atalanta a risollevarsi nel secondo tempo
