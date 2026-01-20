Pronostici Championship 20 gennaio | turno insidioso per la capolista
Il 20 gennaio si disputa un turno importante nel Championship, con partite che potrebbero influenzare la classifica. La capolista Coventry affronta il Millwall, una squadra in buona forma, mentre Preston e Hull City si sfidano in un match cruciale per la zona playoff. Questi incontri rappresentano un’occasione per osservare eventuali cambiamenti nelle posizioni di vertice e nelle zone di classifica.
Championship, il Coventry riceve il Millwall, una delle squadre più in forma dell’ultimo periodo. C’è anche un avvicente scontro playoff tra Preston e Hull City. Questo turno infrasettimanale di Championship propone un’interessante sfida d’alta classifica tra la capolista Coventry ed il Millwall, salito al quarto posto in classifica e tornato a sognare la promozione diretta dopo un filotto di risultati utili (tre vittorie e due pareggi) che prosegue ormai dallo scorso dicembre. (Instagram) – Ilveggente.it Nonostante l’infermeria costantemente piena – sempre indisponibili Smallbone, Luongo e Mazou-Sacko – i Lions, guidati dal tecnico scozzese Alex Neil, hanno trovato fiducia e continuità. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
