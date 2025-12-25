Pronostici Championship 26 dicembre | la multipla del Boxing Day

Championship, in cadetteria non si rinuncia al tradizionale Boxing Day: in campo le prime due della classe, Coventry e Boro, che ospitano rispettivamente Swansea e Blackburn. A differenza di quanto accade in Premier League (è una prima volta storica), la Championship “rispetta” la tradizione e non rinuncia al tradizionale Boxing Day. Nel giorno di Santo Stefano è in programma l’intera ventitreesima giornata del campionato cadetto inglese: in campo quindi le due squadre che, al momento, sembrano avere un passo decisamente più veloce rispetto alle altre. Si tratta di Coventry e Middlesbrough, rispettivamente prima e seconda in classifica a quota 48 e 42 punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

