Inclusione degli studenti palestinesi il chiarimento del ministro Valditara

Il ministro Valditara ha chiarito le modalità di rilevazione del numero di studenti palestinesi nelle scuole italiane. Questa operazione mira a promuovere un’adeguata inclusione e a garantire un’attenzione mirata alle esigenze di tutti gli studenti, senza creare distinzione o discriminazione. La trasparenza e l’accuratezza dei dati sono fondamentali per sviluppare politiche educative più inclusive e rispettose delle diversità presenti nel nostro sistema scolastico.

La circolare che chiede alle scuole il censimento degli studenti palestinesi. Scoppia la polemica: «Schedatura su base etnica». Il ministero nega - Il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione chiarisce: «Il fine? msn.com

Cos’è questa storia degli studenti palestinesi ‘schedati’ dal ministero - Sarebbe arrivata una richiesta all’Ufficio scolastico del Lazio e Avs vuole fare chiarezza sulla situazione in Emilia- bolognatoday.it

