inclusione degli studenti palestinesi il chiarimento del ministro valditara

Il ministro Valditara ha chiarito le modalità di rilevazione del numero di studenti palestinesi nelle scuole italiane. Questa operazione mira a promuovere un’adeguata inclusione e a garantire un’attenzione mirata alle esigenze di tutti gli studenti, senza creare distinzione o discriminazione. La trasparenza e l’accuratezza dei dati sono fondamentali per sviluppare politiche educative più inclusive e rispettose delle diversità presenti nel nostro sistema scolastico.

