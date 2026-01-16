Inclusione degli studenti palestinesi il chiarimento del ministro Valditara
Il ministro Valditara ha chiarito le modalità di rilevazione del numero di studenti palestinesi nelle scuole italiane. Questa operazione mira a promuovere un’adeguata inclusione e a garantire un’attenzione mirata alle esigenze di tutti gli studenti, senza creare distinzione o discriminazione. La trasparenza e l’accuratezza dei dati sono fondamentali per sviluppare politiche educative più inclusive e rispettose delle diversità presenti nel nostro sistema scolastico.
Facciamo chiarezza sulla rilevazione a fini di inclusione del numero degli studenti palestinesi nelle nostre scuole. Parla il ministro Giuseppe Valditara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Valditara (@valditaragiuseppe). 🔗 Leggi su Iltempo.it
