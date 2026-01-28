Manifestazione degli studenti del Pacinotti il fratello di Paolo scrive al ministro Valditara

Questa mattina a Fondi doveva tenersi una manifestazione degli studenti del Pacinotti, ma la pioggia ha rovinato i piani. Gli studenti avevano organizzato una protesta in supporto della dirigente sospesa dopo il rapporto degli ispettori del ministero, in relazione alla morte di Paolo Mendico. Alla fine, l’evento è stato annullato e gli studenti sono rimasti in didattica in aula. Nel frattempo, il fratello di Paolo ha scritto al ministro Valditara, chiedendo chiarezza sulla vicenda.

"L'iniziativa si configura come una pubblica legittimazione di soggetti già destinatari di accertamenti e sanzioni amministrative" Ora Ivan Roberto Mendico, in rappresentanza della famiglia di Paolo Mendico, ha inviato una lettera formale di segnalazione al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Ministro Giuseppe Valditara, esprimendo una ferma e profonda indignazione per la manifestazione.Nella segnalazione si evidenzia che la manifestazione, organizzata durante l’orario scolastico e con il coinvolgimento anche della sede distaccata di Santi Cosma e Damiano, comporta la sospensione delle attività didattiche e l’assenza di numerosi studenti, con un grave pregiudizio al diritto allo studio.🔗 Leggi su Latinatoday.it

