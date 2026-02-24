project value re incaricata per la locazione della storica sede milanese dello studio bonellierede

Project Value RE ha ottenuto l’incarico esclusivo per affittare il palazzo storico di Via Michele Barozzi 1, nel centro di Milano, a causa della sua lunga storia e della posizione strategica. La società si occuperà di trovare un nuovo inquilino per questo edificio di pregio, noto per i dettagli architettonici originali e le ampie sale interne. La richiesta di affitto si aggira intorno a valori di mercato elevati, attirando interesse da parte di aziende e investitori.

Project Value RE ha ricevuto mandato in esclusiva per la locazione del prestigioso palazzo d’epoca di Via Michele Barozzi 1, situato nel cuore di Milano a pochi passi da Corso Venezia. L’immobile, unitamente ad altri confinanti con lo stesso, da anni ospita la sede milanese dello Studio BonelliErede, si estende su una superficie di circa 3.000 mq distribuiti su più livelli e continuerà a mantenere la sua destinazione direzionale. Barozzi 1 è un edificio storico di grande pregio architettonico, che rappresenta un asset di particolare rilevanza nel panorama immobiliare milanese grazie al suo valore fortemente iconico, alla posizione strategica e alle caratteristiche uniche che lo rendono ideale per tenant di elevato standing. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Telemeloni vende la sede di corso Sempione, per riaffittarla. Poi andrà in locazione da Fondazione Fiera. Costo: 159milioni in 29 anniTelemeloni ha deciso di vendere la propria sede di corso Sempione, per poi riaffittarla e successivamente affittarla alla Fondazione Fiera. Leggi anche: La nuova sede della Federazione degli sport invernali nella storica palazzina di Aler Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Project Value RE incaricata per la locazione della storica sede milanese dello Studio BonelliErede; A Project Value il mandato per l’affitto della storica sede di BonelliErede a Milano; Rivoluzione verde: come la finanza europea sta ridisegnando le città e il valore del mattone. Project Value re incaricata per la locazione della storica sede milanese dello Studio BonelliEredeProject Value Re ha ricevuto mandato in esclusiva per la locazione del prestigioso palazzo d’epoca di via Michele Barozzi 1, situato nel cuore di Milano a pochi passi da Corso Venezia. L’immobile, uni ... msn.com A Project Value mandato per locazione di uno storico immobile di MilanoProject Value Re ha ricevuto il mandato in esclusiva per la locazione del palazzo d'epoca di via Barozzi 1, situato nel cuore di Milano a pochi passi da corso Venezia. (ANSA) ... ansa.it This week, AVSI and E4Impact Entrepreneurship Center, Kenya convened learning meetings with dairy sector stakeholders under the Economic Recovery to the Impact of Covid-19 on Agri-Food Value Chain in Kenya project. The dialogue sessions, held acros - facebook.com facebook