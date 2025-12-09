La nuova sede della Federazione degli sport invernali nella storica palazzina di Aler
È stata inaugurata martedì 9 dicembre la nuova sede nazionale della Fisi (Federazione italiana sport invernali) a Milano, presso l'edificio Aler di via Andrea Costa 20. La cerimonia si è svolta alla presenza di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Paolo Franco, assessore regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Fano, la Link si mostra per la prima volta: «Qui per fermare la fuga dei cervelli». Il nostro tour nella nuova sede di palazzo Marcolini
Livorno , il Coni resta in città ma trasloca da via Piemonte: ipotesi nuova sede ad Ardenza
Ex Reggiani, la rinascita dopo vent’anni è firmata Tadao Ando: sorgerà la nuova sede Crs Impianti
A due mesi dall’apertura della nuova sede del Balletto di Roma Monterotondo, ci prepariamo a un dicembre ricco di appuntamenti, inaugurato dalle Lezioni Dimostrative. - facebook.com Vai su Facebook
Sport invernali, inaugurata a Milano nuova sede nazionale della Fisi - (askanews) – A poche settimane da Milano Cortina 2026, la Lombardia compie un gesto concreto per custodire e ampliare la propria eredità olimpica: l’edificio Aler di via Costa 20 a Mila ... Come scrive askanews.it
