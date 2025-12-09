La nuova sede della Federazione degli sport invernali nella storica palazzina di Aler

È stata inaugurata martedì 9 dicembre la nuova sede nazionale della Fisi (Federazione italiana sport invernali) a Milano, presso l'edificio Aler di via Andrea Costa 20. La cerimonia si è svolta alla presenza di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, e Paolo Franco, assessore regionale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it