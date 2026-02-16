Telemeloni vende la sede di corso Sempione per riaffittarla Poi andrà in locazione da Fondazione Fiera Costo | 159milioni in 29 anni
Telemeloni ha deciso di vendere la propria sede di corso Sempione, per poi riaffittarla e successivamente affittarla alla Fondazione Fiera. La transazione, che durerà 29 anni, comporta un investimento di 159 milioni di euro. La società si prepara quindi a cambiare strada, trovando un modo per monetizzare l’immobile senza perderne il controllo.
Vendere un bene per fare cassa, riprenderlo in affitto e quindi andare in affitto presso terzi, spendendo 159 milioni di euro. Detto così non appare un grande affare quello varato Viale Mazzini, cioè la vendita del centro di produzione Rai di Corso Sempione a Milano. Eppure è stato fatto. Il piano, infatti, prevede l’alienazione entro il 2026 dello storico palazzo, entrato nei manuali di architettura perché capolavoro modernista progettato da Gio Ponti e Nino Bertolaia tra il 1939 e il 1952. Oltre 55.000 mq in una delle zone più appetite e costose di Milano. Da Sempione alla Fiera. La vendita, ha spiegato la Rai, serve per finanziare il nuovo polo produttivo che nascerà a poca distanza, al Portello nel 2032. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Manovre immobiliari Rai a Milano: dipendenti e giornalisti via da corso Sempione per vendere la sede. Muro dei lavoratori
Rai, mobilitazione dei lavoratori sotto la sede di Corso Sempione a Milano
I lavoratori della Rai si sono riuniti in protesta sotto la sede di Corso Sempione a Milano, manifestando contro il possibile trasferimento al Portello.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Telemeloni vende la sede di corso Sempione, per riaffittarla. Poi andrà in locazione da Fondazione Fiera. Costo: 159milioni in 29 anni.
Telemeloni vende la sede di corso Sempione, per riaffittarla. Poi andrà in locazione da Fondazione Fiera. Costo: 159milioni in 29 anniTelemeloni vende la sede Rai di corso Sempione, per poi riaffittarla. In seguito andrà in affitto da Fondazione Fiera, spendendo oltre 159 milioni di euro in 29 anni. E' un affare? lanotiziagiornale.it
Referendum, Schlein davanti alla Rai: Basta silenzio di Telemeloni, i cittadini vanno informati‘No TeleMeloni’, si legge nello striscione esposto dal presidio del Pd davanti alla sede Rai di via Teulada, per protestare contro l’assenza di informazione sui referendum dell’8 e 9 giugno. Siamo ... fanpage.it
Prove d'integrazione, a Milano protocollo Fondazione Fiera-musei e teatri. Con l'intesa nasce una piattaforma con il calendario di tutte le iniziative #ANSA x.com
Dall'archivio Storico "Fondazione Fiera Milano " Uno scorcio della Cascina Creta in zona Bisceglie Autore Publifoto Periodo indicato anni '60. - facebook.com facebook