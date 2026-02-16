Telemeloni ha deciso di vendere la propria sede di corso Sempione, per poi riaffittarla e successivamente affittarla alla Fondazione Fiera. La transazione, che durerà 29 anni, comporta un investimento di 159 milioni di euro. La società si prepara quindi a cambiare strada, trovando un modo per monetizzare l’immobile senza perderne il controllo.

Vendere un bene per fare cassa, riprenderlo in affitto e quindi andare in affitto presso terzi, spendendo 159 milioni di euro. Detto così non appare un grande affare quello varato Viale Mazzini, cioè la vendita del centro di produzione Rai di Corso Sempione a Milano. Eppure è stato fatto. Il piano, infatti, prevede l’alienazione entro il 2026 dello storico palazzo, entrato nei manuali di architettura perché capolavoro modernista progettato da Gio Ponti e Nino Bertolaia tra il 1939 e il 1952. Oltre 55.000 mq in una delle zone più appetite e costose di Milano. Da Sempione alla Fiera. La vendita, ha spiegato la Rai, serve per finanziare il nuovo polo produttivo che nascerà a poca distanza, al Portello nel 2032. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Telemeloni vende la sede di corso Sempione, per riaffittarla. Poi andrà in locazione da Fondazione Fiera. Costo: 159milioni in 29 anni

I lavoratori della Rai si sono riuniti in protesta sotto la sede di Corso Sempione a Milano, manifestando contro il possibile trasferimento al Portello.

