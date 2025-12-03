Presentazione dell’opera Il tema del doppio di Francesco Granito donata alla Pinacoteca metropolitana
Giovedì 4 dicembre, alle ore 18.00, nella Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” sarà presentata la scultura Il tema del doppio (omaggio a Italo Calvino) di Francesco Granito, donata dall’artista pugliese al museo metropolitano. Oltre a Granito interverranno Micaela Paparella, consigliera. 🔗 Leggi su Baritoday.it
