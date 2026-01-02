La regola FAST tutti i segnali per intercettare l' ictus

La regola FAST è uno strumento semplice e efficace per riconoscere i segnali dell’ictus. Questo evento, causato da un’interruzione improvvisa dell’afflusso di sangue al cervello, richiede intervento tempestivo. Conoscere i sintomi e agire prontamente può fare la differenza tra una ripresa completa e conseguenze gravi. In questa guida, scoprirai come identificare i segnali e intervenire immediatamente.

L' Ictus è un danno cerebrale che si manifesta quando l'afflusso di sangue diretto al cervello si interrompe bruscamente, per una rottura o l'improvvisa chiusura di un'arteria cerebrale. L 'inaspettata assenza di ossigeno crea un danno profondo alle cellule cerebrali, che possono patire anche l'assenza di nutrimenti trasportati dal sangue oppure una compressione prodotta dal sangue fuoriuscito dall'arteria. Per riconoscere per tempo l'ictus è importante intercettare i sintomi, grazie alla regola FAST, così da attivare un intervento rapido che possa limitare i danni. Ictus, di cosa si tratta e le cause.

