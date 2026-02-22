Come riconoscere l’ictus Bambini Fast Heroes Così imparano a salvare i nonni chiamando il 112

I bambini possono diventare super eroi nella realtà o meglio ’Fast Heroes’ nel riconoscere riconoscere i primi sintomi dell’ictus cerebrale e salvare la vita a chi li accudisce, chiamando tempestivamente il numero unico di emergenza 112.E’ la bella ed utile campagna educativo-didattica internazionale “Fast Heroes” supportata a livello internazionale dalla World Stroke Organization che, grazie al supporto dei professionisti dell’ospedale Santo Stefano, è avviata anche in città. In particolare sono state coinvolte alcune classi IV e V della Scuola Primaria Pietro Mascagni. L’iniziativa nasce dall’idea che i più piccoli, spesso molto legati ai propri nonni, possano diventare un prezioso anello della catena del soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

FAST Heroes è il programma salva-nonni che insegna ai più piccoli i sintomi. E che ha raggiunto il milione di bambini sensibilizzati nel mondoFAST Heroes è un programma educativo dedicato ai bambini, volto a insegnare loro a riconoscere i sintomi di un ictus.

