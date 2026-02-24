Professore | Commenta i miei video e alzi il voto

Vincenzo Schettini, insegnante di un liceo, ha confessato di aver richiesto ai suoi studenti di commentare i suoi video su YouTube in cambio di un miglioramento del voto. La decisione ha suscitato polemiche tra colleghi e genitori, che temono un effetto distorto sulla valutazione degli alunni. Schettini ha spiegato di aver agito per motivi personali, ma ora si trova sotto scrutinio. Le autorità scolastiche stanno valutando i prossimi passi.

Vincenzo Schettini, il professore che chiedeva voti in cambio di commenti su YouTube Vincenzo Schettini, docente di un liceo, ha ammesso di aver chiesto ai suoi studenti di commentare i suoi video su YouTube per ottenere voti più alti. La vicenda è emersa dopo che un ex studente ha rilasciato un'intervista a Grazia Sambruna per MowMag, svelando come il professore incentivasse i suoi alunni a interagire con i suoi contenuti online per migliorare il loro voto. Selvaggia Lucarelli ha pubblicato ulteriori testimonianze su X, tra cui chat di ex alunni che confermano la pratica e le lamentele di una madre di uno studente.