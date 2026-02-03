Io professore delle scuole medie deriso dai miei studenti perchè sono gay

Un professore delle medie di Villa del Conte è stato preso di mira dai suoi studenti. Lo scorso 23 settembre, alcuni ragazzi lo hanno insultato ripetutamente, rivolgendogli commenti offensivi legati alla sua sessualità. L’accaduto ha attirato l’attenzione della scuola e delle autorità, che stanno valutando come intervenire per tutelare il docente.

Lo scorso 23 settembre un professore della scuola media di Villa del Conte è stato oggetto di insulti da parte dei suoi stessi studenti a sfondo sessuale. Nello specifico gli adolescenti l'avrebbero deriso per la sua inclinazione sessuale. «Sei un gay, prof sei un gay». Il tutto sarebbe avvenuto.

