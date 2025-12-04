Regeni | il 14 gennaio udienza a Consulta su gratuito patrocinio consulenti difese 007

L'udienza davanti alla Corte Costituzionale sulla questione sollevata dalle difese dei quattro imputati nel procedimento per l'omicidio di Giulio Regeni è stata programmata per il 14 gennaio 2026. Al centro del giudizio ci sarà il tema delle spese di giustizia sostenute per i consulenti tecnici di parte, in particolare per traduttori e interpreti, ritenute dalle difese non adeguatamente coperte dalla normativa sul gratuito patrocinio. Il fascicolo è stato trasmesso ai giudici costituzionali dalla presidente della Prima Corte d'Assise di Roma, Paola Roia, a seguito dell'istanza presentata dagli avvocati dei quattro agenti dei servizi segreti egiziani a processo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Regeni: il 14 gennaio udienza a Consulta su gratuito patrocinio consulenti difese 007

