Omicidio brigadiere Legrottaglie via al processo | i Ministeri sono parte civile

Il processo per l’omicidio del brigadiere Legrottaglie è iniziato, con i Ministeri che si sono costituiti parte civile. L’imputato, detenuto a Taranto, è stato ascoltato in aula. La vicenda coinvolge diverse istituzioni e rappresenta un episodio di particolare rilevanza nel contesto locale e nazionale.

BRINDISI - L'unico imputato arriva dal carcere di Taranto, dove è recluso. Si accomoda nella celletta laterale. Si apre oggi, martedì 27 gennaio 2026, il processo a Camillo Giannattasio. Il 58enne di Carosino è l'unico imputato per la morte del brigadiere capo Carlo Legrottaglie. Deve infatti.

