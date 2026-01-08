Processo per il tentato omicidio dell’ex compagna di Fallarino slitta l’apertura del dibattimento

L'apertura del dibattimento nel processo per il tentato omicidio di Annarita Taddeo, ferita a Benevento nel novembre 2023, è stata rinviata. La prima udienza si è conclusa questa mattina, lasciando in sospeso l’avvio ufficiale del procedimento giudiziario. La vicenda riguarda l’ex compagna di Fallarino, coinvolta in un episodio che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità.

Tempo di lettura: 3 minuti La prima udienza dibattimentale del processo per il tentato omicidio di Annarita Taddeo, 34 anni, ferita alla testa l’11 novembre 2023 a Benevento, si è conclusa questa mattina con un rinvio. Il procedimento riguarda Salvatore Giangregorio, 38 anni, e Alessia Petrucciani, 44 anni, entrambi di Benevento. Giangregorio è accusato di essere l’esecutore materiale dell’agguato, mentre Petrucciani risponde di aver fornito supporto logistico. L’udienza, fissata presso il Tribunale di Benevento, non è entrata nel merito delle contestazioni. A determinare il rinvio è stato un difetto di notifica: il decreto di giudizio immediato, infatti, non era stato comunicato all’altro difensore di Petrucciani, l’avvocato Dello Iacono, che non si è presentato in aula perché ignaro della fissazione dell’udienza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

