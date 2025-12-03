Maltrattamenti animali e processo Aptuit LNDC si costituisce parte civile

La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, LNDC Animal Protection, ha annunciato di aver richiesto di costituirsi parte civile nel processo penale presso il tribunale di Verona nei confronti di una delle due veterinarie responsabili del benessere e del trattamento terapeutico degli animali nei. 🔗 Leggi su Veronasera.it

