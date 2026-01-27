La memoria e l’identità di Varese | il Comune premia 36 attività commerciali che hanno fatto storia

La città di Varese ha premiato 36 attività commerciali e professionali che hanno contribuito a scrivere la sua storia. Questi riconoscimenti testimoniano il ruolo importante di queste realtà nel tessuto cittadino e nella memoria collettiva. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale e a riconoscere il legame duraturo tra le imprese e la comunità di Varese.

Varese, 27 gennaio 2026 – Trentasei realtà commerciali e professionali hanno ricevuto la targa di attività storica della città di Varese. Il Salone Estense ha ospitato la terza edizione del premio indetto dall'amministrazione comunale, dedicato alle attività varesine tra negozi, professionisti e imprese che hanno superato i trent'anni di vita. Il premio, assegnato in collaborazione con le associazioni di categoria, viene conferito annualmente in riconoscenza del valore imprenditoriale e sociale delle attività storiche: 150 quelle che l'hanno ottenuto finora.

