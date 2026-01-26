Associazione per delinquere | tribunale di Caltanissetta dichiara prescrizione per Brandara Lo Bello e Crocetta

Il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la prescrizione per l’accusa di associazione per delinquere semplice nei confronti di Mariagrazia Brandara, ex commissario Irsap e ex sindaco di Naro, e Mariella. La decisione riguarda anche l’ex governatore siciliano Rosario Crocetta e altri imputati, segnando un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

