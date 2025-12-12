Arrestati 12 componenti di un’associazione finalizzata allo spaccio di cocaina

Nella recente operazione, sono stati arrestati 12 membri di un'associazione dedita allo spaccio di cocaina. Gli indiziati sono gravemente sospettati di aver partecipato a attività di traffico, detenzione e distribuzione di sostanze stupefacenti, evidenziando l'importanza delle forze dell'ordine nel contrasto al fenomeno.

ritenuti gravemente indiziati del reato di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Per gli stessi fatti, altre 14 persone sono state deferite in stato di libertà. Contestualmente, sono state eseguite 27 perquisizioni domiciliari su delega dell’Autorità Giudiziaria, attività che ha consentito di procedere ad altri due arresti in flagranza di reato sempre per detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina al fine della vendita e per possesso di arma clandestina. Il provvedimento scaturisce dalle indagini effettuate dai Carabinieri della Tenenza di Bollate che, nell’arco di sei mesi, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno individuato la struttura dell’organizzazione criminale, la specifica suddivisione dei compiti operativi, la designazione delle responsabilità apicali, la localizzazione dei depositi ove veniva custodita e confezionata la sostanza stupefacente e il sistema di rifornimento ai distributori finali. 🔗 Leggi su Citypescara.com