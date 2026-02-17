Probabili formazioni Galatasaray Juve | le possibili scelte di Spalletti per l’andata del playoff di Champions League

Luciano Spalletti ha scelto i suoi giocatori per la partita tra Galatasaray e Juventus, che si gioca questa sera per l’andata del playoff di Champions League. La decisione arriva dopo le ultime prove in allenamento e i dubbi legati agli infortuni dei principali titolari. La formazione ufficiale si annuncia molto vicina a quella che ha affrontato il campionato turco, con alcune variazioni strategiche. I tifosi restano in attesa di scoprire chi scenderà in campo dall’inizio, mentre il match si avvicina.

Probabili formazioni Galatasaray Juve: le possibili scelte di Spalletti per il match valevole per l'andata del playoff di Champions League. Le ultime. L'attesa è finalmente terminata. Questa sera alle ore 18.45, nell'atmosfera incandescente del RAMS Park di Istanbul, la Juventus si gioca una fetta importante del suo cammino europeo contro il Galatasaray. Smaltita la rabbia per le polemiche del Derby d'Italia, Luciano Spalletti chiama a raccolta i suoi uomini per una reazione d'orgoglio immediata e, secondo le ultimissime indiscrezioni della vigilia, ha in serbo una vera e propria rivoluzione tattica per sorprendere i padroni di casa e scardinare la difesa turca.

Il match tra Galatasaray e Juventus, valido per l’andata dei playoff di Champions League 20252026, si svolge perché i turchi vogliono conquistare un risultato positivo in casa prima dello scontro di ritorno.

Il nome di David spinge Spalletti a valutare diverse opzioni in vista della partita tra Galatasaray e Juventus, che si giocherà domani al Rams Park.

