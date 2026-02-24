Probabili formazioni Inter-Bodo Glimt | la mossa di Chivu per la rimonta

Chivu ha deciso di inserire un modulo offensivo nella formazione dell’Inter, convinto di poter recuperare lo svantaggio contro il Bodo Glimt. La causa di questa scelta risiede nella necessità di segnare più gol per passare il turno. Il tecnico romeno punta su un attacco più aggressivo e su alcuni cambi chiave in mediana. La squadra si prepara a sfidare gli avversari con determinazione, cercando di sfruttare al massimo le occasioni a disposizione.

Focus sulle scelte del tecnico romeno per la gara di ritorno del playoff Champions “Se c’è una squadra che può ribaltare, è la nostra”. Chivu crede nella rimonta, deve crederci per forza, stasera contro il Bodo Glimt nel match valevole per il ritorno del playoff Champions. La sua Inter deve vincere, anzi stravincere con almeno tre gol di scarto per qualificarsi agli ottavi evitando una eliminazione cocentissima sul piano sportivo e soprattutto economico. (AnsaFoto) – Interlive.it Per provare la remuntada, effettivamente nelle corde di questa Inter a patto che non ripeta la gara dell’andata, Chivu fa quello che un allenatore dovrebbe fare sempre: mandare in campo il miglior undici possibile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Verso Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: Chivu pensa alla rivoluzione completaChivu ha deciso di rivoluzionare l’Inter in vista della doppia sfida contro il BodoGlimt, dopo aver valutato i recenti risultati.

Probabili formazioni Bodo Glimt Inter: Chivu rivoluziona i nerazzurri, tantissime novità in tutti i repartiCristian Chivu cambia tutto nella formazione dell’Inter in vista della partita contro il Bodo Glimt.

