Chivu ha deciso di rivoluzionare l’Inter in vista della doppia sfida contro il BodoGlimt, dopo aver valutato i recenti risultati. La squadra nerazzurra, infatti, ha perso punti preziosi in partite che sembravano alla portata, e il tecnico vuole cambiare rotta. In allenamento, il mister ha provato diverse soluzioni, puntando a una formazione più compatta e aggressiva. La partita di domani rappresenta un’occasione importante per dimostrare il nuovo volto della squadra.

Una partita – anzi due – che con qualche attenzione e un pizzico di fortuna in più la Beneamata avrebbe potuto evitare. Ma piangere sul latte versato, in una stagione che sta andando al di là di ogni più rosea previsione, non serve. Anzi, talvolta è anche dannoso. I nerazzurri Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Verso Bodo/Glimt-Inter, le probabili formazioni: Chivu pensa alla rivoluzione completa

Il Bodo Glimt ha affrontato l'Inter nell'andata dei playoff di Champions League 20252026, spinto dal desiderio di sfruttare il vantaggio del proprio stadio, conosciuto per le condizioni climatiche particolari che spesso complicano gli avversari.

Cristian Chivu ha deciso di apportare sette modifiche alla formazione dell'Inter in vista della partita contro il Bodo Glimt, giocata in Norvegia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.